Новые объекты здравоохранения появятся в Акмолинской области

В регионе большое внимание уделяется модернизации системы здравоохранения. За последние пять лет в области построено 10 новых объектов. В этом году планируется ввод новой поликлиники в селе Косшы на 100 посещений, врачебной амбулатории в селе Караоткель и Центра первичной медико-санитарной помощи в селе Коянды Целиноградского района, передает Управление внутренней политики, передает Zakon.kz.

В рамках государственно-частного партнерства запланировано строительство Многопрофильной областной больницы мощностью на 630 коек. Для этого в областном центре выделен земельный участок площадью 17 га с наличием всех необходимых инженерных и коммуникационных сетей и утвержден план детальной планировки.

По информации областного управления здравоохранения, частным партнером начато строительство реабилитационного центра в Кокшетау, семейно-врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в поселке Бестобе и реконструкция перехода между зданиями взрослого и детского отделения городской поликлиники №1 в Кокшетау.

Завершена реконструкция и модернизация Степногорской городской поликлиники.

Также проведен капитальный и текущий ремонт 76 объектов здравоохранения, еще на шести объектах капитальный ремонт продолжается.

В целом, оснащенность медицинских организаций увеличилась до 75%.

Для улучшения материально-технической базы медицинских организаций области за счет средств местного бюджета за последние пять лет приобретено 2885 единиц медицинского оборудования, в том числе 156 в этом году, среди них компьютерный томограф, рентген-аппараты и другое оборудование, – добавили в областном ведомстве.

К слову, в регионе функционируют 562 объекта здравоохранения: 23 организации, оказывающие стационарную помощь, и 531, оказывающая амбулаторно-поликлиническую помощь, из них: 377 медицинских пунктов, 47 ФАПов, 100 врачебных амбулаторий, шесть поликлиник, один Центр ПМСП и другие организации.