Полиция Актау ищет автора фейка, "заминировавшего" школы

В Сети появилась информация о том, что несколько школ в Актау заминировано, сообщает Zakon.kz.
Сообщение об этом получил местный житель от неизвестного отправителя, передает Lada.kz.
Автор требовал выкуп в размере 2 млн тенге. Позже он удалил сообщение, но мужчине удалось сделать скриншот.
В департаменте полиции региона сообщили, что информация недостоверна. Правоохранители проверили учебные заведения, но взрывных устройств не обнаружили. Полиция разыскивает автора сообщения.
В городском акимате также подтвердили тот факт, что это фейк. Там сообщили, что школы работают в штатном режиме.
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