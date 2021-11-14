Вышедшая замуж за простолюдина японская принцесса улетела в США

14 ноября бывшая японская принцесса Мако, которая в октябре вышла замуж за своего однокурсника Кэя Комуро, улетела в США, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Лента.ру, пара вылетела из токийского аэропорта Ханэда в воскресенье, 14 ноября. Молодожены намерены жить в Нью-Йорке, где работает супруг экс-принцессы. Ранее Комуро прошел обучение в США и устроился юристом в одну из американских компаний.

В соответствии с Законом об Императорском доме 1947 года женщины королевской крови должны отказаться от своего имперского статуса, если они выходят замуж за простолюдинов. Принцесса Мако также отказалась от государственного пособия в размере 150 миллионов йен (более 1,3 миллиона долларов).

По данным агентства Kyodo, отъезд пары произошел на фоне финансового конфликта между матерью Комуро и ее бывшим женихом, которому она задолжала четыре миллиона йен (около 15 млн тенге). Спор был урегулирован 13 ноября, когда Комуро пообещал выплатить требуемую сумму.

Мако и Кэй Комуро знакомы с 2012 года, но критики сочли молодого человека неподходящей партией для наследницы императорского рода. Свадьба молодых людей несколько раз откладывалась.