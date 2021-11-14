За день более 500 человек пострадали из-за нашествия скорпионов в Египте

13 ноября в провинции Асуан на юге Египта из-за укусов скорпионов пострадали более 500 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, на Асуан в субботу обрушились ливни и крайне редкий в этих широтах град, разрушены пять домов. Стихия затронула и ряд других южных провинций страны. Из-за ливней повреждены норы скорпионов, в связи с чем животные покинули их и оказались поблизости от жилых домов, рассказал и.о. министра здравоохранения Халед Абд аль-Гаффар.

503 гражданина в Асуане получили противоядие от укусов скорпионов... Погибших от укусов нет. Все ужаленные скорпионами граждане уже выписаны из больниц, – сообщается в пресс-релизе.

Министр заверил, что стратегического запаса противоядий от укусов скорпионов и змей достаточно во всех больницах страны, к примеру, в больницах провинции Асуан на данный момент имеется 3350 доз.

Министерство призвало граждан немедленно обратиться к врачу после укуса скорпиона. Среди симптомов – сильная боль в месте укуса, симптомы, похожие на отравление, – повышенная температура тела, рвота, диарея и другие.