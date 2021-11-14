Футболисты Хорватии завоевали путевку на Чемпионат мира-2022

Сборная Хорватии в рамках отборочного этапа к Чемпионату мира-2022 принимала на своей арене команду России, сообщает Zakon.kz.

Матч прошел в хорватском городе Сплит при неблагоприятных погодных условиях, практически весь первый тайм шел проливной дождь. Обе дружины перед данным матчем возглавляли группы Н, у россиян – 22 очка, у хорватов – 20. И от исхода этого поединка зависела судьба путевки в Катар. Гостям достаточно было и ничьей, а хозяев устраивала только победа. Три выигрышных очка давали хорватам первое место в подгруппе и путевку в Катар.

Хозяева добились своей цели, одержав минимальную победу – 1:0 (автогол на счету Федора Кудряшова), и заработали себе место на будущем мундиале. А российские футболисты имеют еще шансы попасть на Чемпионат мира через стыковые матчи, которые пройдут в марте 2022 года.

Куандык Шынасилов