Житель Усть-Каменогорска убил и съел медведя

В Восточном Казахстане выявлен очередной факт незаконной охоты на медведя, сообщает Zakon.kz.

По данным областного ДП, 6 ноября был задержан 51-летний житель Усть-Каменогорска.

Мужчина недалеко от села Тарханка застрелил медведя. Мясо съел, также забрал себе и лапы, которые, возможно, планировал в дальнейшем реализовать, – уточнили в пресс-службе.

Как отметил начальник ДП Сагат Мадиев, по данному факту начато досудебное расследование по ст. 337 УК РК "Незаконная охота".

Сумма причиненного ущерба устанавливается. Санкцией данной статьи предусматривается лишение свободы сроком до трех лет, – заявил Мадиев.

Стоит отметить, что это второй случай браконьерства. Ранее мы рассказывали о жителе района Алтай, который поймал медведя на петлю.