В Туркестанской области вакцинировано более 900 тысяч человек

На сегодня по Туркестанской области вакцинировано 973740 человек.

Вторым компонентом привиты 885328 человек.

Жители региона смогут привиться вакцинами "Спутник –V", QazVac, CoronoVac и Sinopharm.

За последние сутки в Туркестанской области COVID-19 выявлен у 13 человек. Суточный прирост составил 0,08%. В регионе за период пандемии было взято 1 094 634 тыс. ПЦР - проб.

С начала пандемии зарегистрировано 15 238 подтвержденных случаев заражения. В 7626 из них заболевание прошло бессимптомно. Всего в инфекционной больнице 930 мест, 582 из них пустуют.