В Тюлькубасской центральной больнице проведена сложная операция

В травматологическом отделении Тюлькубасской центральной районной больницы Туркестанской области проведена сложная операция.

Первый мастер-класс был организован под руководством руководителя областного управления здравоохранения Марата Пашимова и главного врача центральной районной больницы Бахыта Турлыбекова.

Из областной клинической больницы специально приехали врачи – ортопед - травматолог-Султан Мусаев и Зафар Мирзаметов, которые обменялись опытом с районными врачами.

Операция по протезированию тазовой кости, которая продлилась 1 час и 40 минут, была проведена жителю 1949 года рождения и завершилась успешно.

Это первая экспериментальная операция, которая проводится в районной больнице. В настоящее время общее состояние больного наблюдается как удовлетворительное, средней тяжести.

До этого времени пациенты со сложным диагнозом в нашей больнице не оперировались. За недостатком необходимого оборудования больных приходилось отправлять в область. Теперь, проблема решена. Главврач больницы Бахыт Кенесбекович приобрел для травматологического отделения необходимое оборудование и материалы. Оборудование для операции приобретено в г. Алматы. В ближайшее время наши врачи будут готовы оказать помощь всем обратившимся пациентам. Считаю это врачебным и гражданским долгом, - сказал заведующий травматологическим отделением Куаныш Нурлыбаев.