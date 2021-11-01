Футбольный клуб "Мактаарал" Туркестанской области отметил 10-летие

В этом году футбольные команды Туркестанской области заслужили достойное уважение своих болельщиков. Одна из них - футбольная команда "Мактаарал".

В честь 10-летнего юбилея команды в Мактааральском районе состоялось торжественное мероприятие. Там чествовали футболистов Мырзашольского региона.

Футбольный клуб "Мактаарал" в 2021 году провел 22 матча в первенстве Казахстана среди команд первой лиги и одержал 14 побед. 4 раза он сравнял счет и 4 раза уступил сопернику. В итоге он достойно занял 2-е место в турнирной таблице с 46-ю очками, получив путевку в премьер-лигу. Это очень большая радость и гордость для всех болельщиков и для жителей данного региона.

Президент Туркестанской областной федерации футбола Хаким Кошкалиев заявил, что в истории футбола Казахстана выход команды из района в премьер-лигу - огромное достижение. Он также отметил, что в успехе команды также лежит правильное отношение руководства района к футболу. К слову, в Мактаарале создана достаточно позитивная "футбольная" атмосфера.

Представители федерации футбола РК, прибывшие на специальное награждение из г. Нур-Султан, вручили игрокам футбольного клуба "Мактаарал" серебряную медаль и официальную путевку в премьер-лигу.

Выступая на мероприятии, аким района Бахыт Асанов отметил, что впереди стоит ряд задач - пересмотреть бюджет клуба, сделать стадион более современным, в целом создать условия для футбола на республиканском уровне. Напомним, что футбольный клуб "Мактаарал" был создан в 2011 году по инициативе тогда еще занимавшего пост акима района Серика Турбекова. Он был приглашен на церемонию награждения и пожелал футболистам успехов в предстоящих играх.

В первенстве страны по футболу среди юношеских команд первой и второй лиги 2006 года рождения команда "Мактаарал" заняла ІІІ место. Игрокам команды были вручены бронзовые медали. Это знак того, что атакентский клуб движется в правильном направлении. Ребята, в основном составе команды, в ближайшие 3-4 года еще покажут хорошую игру.

В Туркестанской области при поддержке акима области Умирзака Шукеева создаются все условия для развития футбола. В Туркестане строится академия футбольной команды "Туран". При встрече главы региона с тренерами и игроками футбольного клуба "Мактаарал", было отмечено, что команда всегда может рассчитывать на поддержку со стороны области. Тогда игроки пообещали, что приложат все усилия для выхода в премьер-лигу.

Доверие оправдано. Теперь команда получила возможность показать хорошую с более опытными игроками. Вот с таким подарком на свой 10-летний юбилей команда закрыла сезон. Поздравляем команду с победой и желаем успехов в предстоящих играх!