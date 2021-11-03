В Туркестане введут в эксплуатацию многопрофильную больницу на 570 мест

В Туркестане в этом году введена в эксплуатацию модульная многопрофильная больница на 200 коек.

Также ожидается, что в областном центре в следующем году будет сдана многопрофильная больница на 570 мест. Об этом на брифинге сообщил руководитель областного управления общественного здоровья Марат Пашимов.

По его словам, в целом в регионе насчитывается 43 медицинских организации, подведомственных управлению.

Со стороны государства большое внимание уделяется здравоохранению и оказывается соответствующая финансовая поддержка. Так, износ медицинских зданий в регионе составил 58,1 процента. В этой связи в 2020 году из областного бюджета выделено 809,5 млн тенге на капитальный ремонт поликлиник и больниц в городах-районах. В результате в 2021 году обновлено 5 объектов, на 7 объектах ведутся ремонтные работы. Кроме того, в рамках государственно-частного партнерства ведется строительство 7 фельдшерско-акушерских пунктов, – сказал Марат Пашимов.

Кроме того, руководитель управления сообщил, что за счет общего трансферта на 2020 год выделено 2,5 млрд тенге, закуплено медицинской техники РБ - 238 штук, МБ-2828 штук. В первую очередь на усиление деятельности матери и ребенка, реанимации, операции. В текущем году в целях оснащения 2 КТ аппаратов, отделений анестезиологии и реанимации приобретено 392 единицы медицинской техники, отделения материнства и детства - 87 единиц медицинской техники.

Главный врач области также остановился на эпидемиологической ситуации в регионе. На сегодняшний день 93% населения области или 973 852 человека приняли I компонент вакцинации против коронавирусной инфекции, а 895 859 граждан приняли II компонент. С таким показателем Туркестанская область вышла на первое место в республике по вакцинации.

Отметим, что в целом в медицинских организациях региона работают 24 340 специалистов, из них 5 496 врачей, 18 844 работников среднего звена. В целях их совершенствования в прошлом году было усовершенствовано 1 694 врача, 928 работников среднего звена. В 2021 году – 1 212 врачей, 1 300 сотрудников среднего звена.