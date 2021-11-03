В Туркестанской области площадь интенсивного садоводства достигла 3,9 тыс. га

В Туркестанской области в 2021 году было высажено 779,3 га новых интенсивных садов, общая площадь которых достигла 3,9 тыс. га. Это намного больше, чем в прошлом.

В прошлом году саженцы были высажены на 516,9 га. Из них на 355 га было выделено 2,7 млрд тенге.

До конца текущего года планируется собрать интенсивных яблоневых садов в среднем 250 центнеров с гектара, или 45 тыс. тонн плодов, что на 15 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. По Туркестанской области 108 предпринимателей занимаются интенсивным садоводством. При этом следует отметить, что в регионе уделяется особое внимание этому направлению и оказывается большая поддержка государства.

В текущем году по программе "Субсидирование развития семеноводства" на 16 агроформирований выплачена субсидия в размере 252,6 млн. тенге. Также в соответствии с поданными заявками на субсидирование минеральных удобрений и пестицидов предусмотрено 50% выплат. Государственная поддержка оказана 13 инвестиционным проектам на площади 685 га. На возмещение крестьянам 40% затрат из бюджета выделено субсидий в размере 2,3 млрд. тенге.

По Туркестанской области на сегодняшний день плодово-ягодные деревья размещены на площади 18,3 тыс. га. В частности, на 15,8 тыс. га высажены яблони, 0,5 тыс. га - груши, 1,1 тыс. га - урюков, 0,5 тыс. га - вишни, 0,5 тыс. га - персиковые, 1,1 тыс. га – сливы.