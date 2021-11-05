В Туркестанской области привито более 975 тысяч человек

В Туркестанской области вакцинировано 975972 человек.

Вторым компонентом привились 915795 человек. В регионе по собственному желанию за последние сутки привились 1386 человек.

За последние сутки в регионе выявлено31 случаев КВИ. Суточный прирост составляет 0,20%. В целом в области за период пандемии было взято 1 104 341 тыс. ПЦР - проб. Всего в инфекционной больнице 930 мест, 618из них пустуют. Всего с начала пандемии зарегистрировано 15 322 подтвержденных случаев заражения. В 7650 из них заболевание прошло бессимптомно.

Жители региона смогут привиться вакцинами "Спутник –V", QazVac и Sinopharm.