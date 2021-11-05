Газета "Жанубий козогистон" отметила свой 30-летний юбилей

В комплексе "Этноаул" Туркестана прошел фестиваль "Сәлем саған, Түркістан".

В рамках фестиваля культуры и искусства состоялось мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею Туркестанской областной газеты "Жанубий Козогистон". В нем приняли участие интеллигенция, общественные деятели, депутаты и представители СМИ.

На торжественном мероприятии заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов поздравил издание, внесшее особый вклад в сохранение мира и межэтнического согласия в стране, с юбилеем.

Сегодняшнее событие еще одна важная веха в истории "Жанубий Козогистон" . Издание вносит большой вклад в становление и развитие страны, региона, укрепление казахстанского патриотизма и пропаганде межэтнического согласия – одного из главных приоритетов политики Елбасы. В преддверии празднования своего 30-летия издание переехало в духовную столицу тюркского мира – Туркестан, и перелистнула еще одну страницу в своей истории. Газета была и остается оперативным и объективным источником новостей и событий областного, республиканского и международного масштаба для своих читателей. Уверен, этот переезд придаст газете новый импульс к развитию. Желаю коллективу творческих успехов! - сказал Сакен Амангельдиевич.

В ходе торжественного собрания ряд сотрудников издания были награждены благодарственными письмами акима области, а коллективу вручен новый компьютер.

С искренними пожеланиями выступили первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии "Nur Otan" Бейсенбай Тажибаев, депутат Мажилиса Парламента РК Фахриддин Каратаев, главный редактор Областной газеты "Оңтүстік Қазақстан" Абай Балажан и главный редактор Областной газеты "Южный Казахстан" Марина Лимаренко.

В ходе встречи гости посетили ярмарку хлебобулочных изделий, произведений мастеров народных ремесел и необычную выставку к юбилею газеты. В ходе данного мероприятия организаторы провели красочный национальный обряд "Тұсау кесу".

Кроме того, на мероприятии был организован специальный конкурс по украшению юрт и приготовлению национальных блюд: мяса и плова. Самая красивая юрта получилась у Тюлькубасского района, 2 место занял Казыгуртский район и 3 место - Келесский район. Участникам из Саурана вручили поощрительный приз. Самое сочное и вкусное мясо получилось у Кентау, 2 место было присуждено Мактааральскому району и 3 место занял Толебийский район.

В конкурсе "Плов-fest" 1 место занял Сайрамский район, 2 место досталось Жетысайскому району и 3 место заслужили повара Сарыагашского района. Победителям и призерам конкурса были вручены специальные призы.

Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой творческих коллективов.