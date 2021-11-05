Продукция Туркестанской области экспортируется в три страны

В Туркестанской области стремительно развивается птицеводство.

При этом стоит отметить, что акиматом области оказывается всесторонняя поддержка развитию сельского хозяйства и этой сфере деятельности отдается отдельный приоритет. Одной из компаний, работающих в данном направлении, является ТОО "Ордабасы кус".

Годовая производственная мощность компании по производству индейки-9500 тонн. В целях удешевления стоимости производства индейки ТОО "Ордабасы кус" в 2011-2021 годах было выделено 9730,0 млн. тенге государственной субсидии.

Что касается работы компании за последние 4 года, то в 2018 году она произвела 9447 тонн мясной продукции и экспортировала 2526 тонн. В 2019 году было произведено 9338 тонн, экспортировано 2466 тонн, в 2020 году этот показатель составил 8540 и соответственно экспортировано 2728 тонн. За 9 месяцев текущего года произведено 6877 тонн индейки, из них 2220 тонн вывезено на продажу за рубеж. Продукция "Ордабасы кус" регулярно экспортируется в Россию, Кыргызстан и Узбекистан.

Согласно приказу Министра сельского хозяйства Республики Казахстан за удешевление стоимости производства мяса индейки предусмотрена выплата субсидий в размере 200 тенге за 1 килограмм мяса.