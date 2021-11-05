В Туркестане состоялась презентация книги "Тyркістанның текті тұлғалары"

В Туркестанской областной универсальной научной библиотеке "Farab" состоялась презентация книги "Түркістанның текті тұлғалары".

Мероприятие, посвященное 30-летию Независимости страны, было организованно коллективом библиотеки совместно с кафедрой "Истории" Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави.

Автор книги - доктор исторических наук, профессор Турсун Хазретали Маханулы. Широкой публике также была представлена книжная выставка, где были выставлены труды и исследования историка.

В творческом вечере приняли участие известные историки и религиоведы, профессора и представители интеллигенции. В частности, Досай Кенжетай, Сейдулла Садыков, Зикрия Жандарбек, Мухтар Кожа, Бекжигит Сердалы, Серик Идрис и другие. Кроме того, в презентации приняли участие председатель коллегии женщин г. Туркестан Улжан Абеновна и директор Туркестанской областной универсальной научной библиотеки Жанат Шардарбекова, которые высоко оценили заслуги историка.

В произведении писатель рассказывает о сыновьях Великой степи – известных людях, правителях, деятелях и выдающихся личностях Туркестана. Поэтому книга будет интересна широкому кругу читателей.