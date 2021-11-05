Спасатели Туркестанской области спасли людей от штормовой метели

В связи с резким ухудшением погодных условий и возникновением пыльной бури на территории региона просим строго соблюдать правила безопасности.
В настоящее время в усиленном режиме работают специалисты, пожарные, работники районных коммунальных учреждений.
Из-за пыльной бури на автодороге Берген и Каражантак движение автомобилей замедлилось, образовалась пробка.
1-сменный рабочий транспорт службы по чрезвычайным ситуациям выезжал с личным составом и развозил по адресам 38 взрослых и 4 детей, оказавшихся на дороге.
Из-за неожиданных погодных условий в селах Каражантак, Саналы, Боген, Торткуль ведутся восстановительные работы.
В штормовую погоду призываем жителей района строго соблюдать меры безопасности!
Хотите быть в курсе важных новостей?