Аксакалы Сузакского района встретились с Умирзаком Шукеевым

Вместо старых школ – им.Ы.Алтынсарина и Т.Алимкулова в Сузакском районе будут построены два новых образовательных учреждения. Кроме того, району необходима современная школа-интернат и специализированная школа "Дарын".

Эти вопросы местные жители затронули в ходе встречи с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым, который посетил район с рабочим визитом. В ходе встречи Умирзак Шукеев также выслушал мнения и предложения по благоустройству региона, были обсуждены пути решения многих проблем района.

В ходе открытого диалога представители старшего поколения подняли перед акимом ряд вопросов, озвучили интересующие их вопросы, обменялись мнениями. Встреча была проведена с соблюдением всех требований карантина. Также в рамках встречи был создан Совет по социально-экономическому развитию района, сохранению общественно - политической стабильности.

Ветераны просили ускорить работы по газификации, потому что достать топливо с каждым годом становится все труднее, а также не медлить со строительством школ.

Аксакалы дали положительную оценку работе по развитию региона в целом и, в частности, процветанию нового областного центра. Высоко оценили действия акима области по восстановлению Арыси и Мактаарала.

Совсем недавно, в честь Дня пожилых людей мы посетили Туркестан, где ознакомились с работой библиотеки "Фараб". Были впечатлены туристическими и духовно-культурными центрами рядом с мавзолеем. Очевидно, что в Туркестане проводится масштабная работа. В общей сложности около 180 ветеранов из нашего района посетили Туркестан и стали очевидцами позитивных перемен. Еще один момент - дорога, соединяющая Сузакский район Туркестанской области и Сарысуский район Жамбылской области, была достаточно изношенной. На этом участке был проведен средний ремонт и трасса недавно была введена в эксплуатацию. Теперь ехать на ней одно удовольствие, – отметили аксакалы и поблагодарили акима от имени всех местных жителей.

Внимательно выслушав каждое поднятое предложение Умирзак Шукеев отметил, что все озвученные моменты найдут свои решения. Руководителям управлений были даны соответствующие указания.

Все поднятые вопросы существенны и уместны. Школа-интернат району необходим. Строительство здания для школы Ы.Алтынсарина тоже будет начато. Я дал поручение соответствующему управлению, будем рассматривать средства в бюджете. В целом развитие сферы образования в районе неплохое. Много математиков и талантливых личностей вышло из Сузака. Однако, сейчас нам нужны учителя-математики. Мы должны сохранить своих специалистов. Сейчас для учителей создаются хорошие условия. На следующем этапе следует обратить внимание на качество их образования и способствовать подготовке талантливых учеников. Каждый раз, когда я объезжаю районы и города, я обязательно встречаюсь с ветеранами, с местными старейшинами. Потому что, вы, не понаслышке, знаете проблемы своего региона. Открыто говорите об этом. На сегодняшней встрече никто не говорил о своих личных проблемах, все говорили об актуальных и насущных вопросах, касающиеся района. Все озвученные предложения обязательно будут внесены в протокол, будут рассмотрены пути их решения. В этом году мы должны достойно встретить 30-летнюю годовщину Независимости страны. Указ главы государства о создании Туркестанской области стал поистине историческим решением. Туркестан развивается и растет с каждым днем. В городе реализовываются масштабные проекты. Кроме того, нашлось решение и водной проблемы. Ремонтируются каналы, строятся водохранилища. Уверен, Туркестан станет одним из крупных городов международного уровня. Новый областной центр теперь находится недалеко от вас. Сейчас Сузак уже нельзя назвать отдаленным районом. Ремонтируются дороги, улучшается инфраструктура, - сказал глава региона.

В завершении встречи аксакалы высказали мнения по поводу сохранению единства, стабилизации цен на продукты питания и других общественных явлениях, также выразили готовность принять активное участие в развитии региона.