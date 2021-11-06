В Туркестане пройдут антитеррористические учения

6 ноября 2021, 11:40
Фото: Туркестанский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом

6 ноября в первой половине дня под эгидой антитеррористического центра РК на территории Туркестана проводятся антитеррористические учения "Жартас-Антитеррор-2021" по пресечению условного акта терроризма и ликвидации его последствий.

Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления, минимизации и ликвидации последствий акта терроризма.

Учения максимально приближены к боевым условиям с различными элементами сложности. Задействовано значительное количество личного состава и специальной техники. Предусмотрены меры ограничения, в том числе по движению автотранспорта по вышеуказанной улице.

В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.


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