В Туркестане пройдут антитеррористические учения

6 ноября в первой половине дня под эгидой антитеррористического центра РК на территории Туркестана проводятся антитеррористические учения "Жартас-Антитеррор-2021" по пресечению условного акта терроризма и ликвидации его последствий.

Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления, минимизации и ликвидации последствий акта терроризма.

Учения максимально приближены к боевым условиям с различными элементами сложности. Задействовано значительное количество личного состава и специальной техники. Предусмотрены меры ограничения, в том числе по движению автотранспорта по вышеуказанной улице.

В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.