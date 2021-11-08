Туркестан: Первые результаты проекта "Е-заявление"

Внедренная в стране единая информационно-аналитическая система "Е-заявление" выявила районы с высокой активностью по Туркестанскому региону. В основном жалобы поступают от жителей города Кентау, Сайрамского, Мактааральского, Сарыагашского районов и города Туркестан.

Об этом было сказано на аппаратном совещании под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева. Подчеркнув, что проект "Е-заявление" еще больше укрепит связь населения и органы власти, глава области напомнил, что работа в этом направлении находится на его личном контроле.

На заседании было отмечено о ходе рассмотрения жалоб, поступающих от жителей области. В рамках перехода на новый формат разрабатывается "Карта проблем". По области на сегодняшний день 7 тыс. сотрудников из 2000 учреждений работают с информационно-аналитической системой "Е-заявление".

Новая система всесторонне классифицирует и анализирует жалобы. При этом отражается полный социальный портрет заявителя. Анализ показывает, что чаще всего в государственные органы обращаются активные граждане, с достаточно хорошими условиями проживания.

63% обратившихся граждан составляют занятое и самозанятое население и только 4% из них - безработные. Большая часть вопросов касается земельных отношений, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, образования, сельского хозяйства.

Акимом области были даны соответствующие поручения по улучшению работы с обращениями. Всеми управлениями и районными и городскими акиматами необходимо проведение ежедневного мониторинга и анализа, формирования проблемной карты на основе характера вопросов и строго соблюдения законности при даче ответов.

В настоящее время применяются новые подходы по регистрации обращений жителей. Нам необходимо усилить работу в этом направлении. При необходимости следует рассмотреть передовой опыт других государств. Вопрос будет решен только в том случае, если оперативно будут приняты к сведению жалобы и обращения каждого жителя, - сказал глава области.

В рамках практической реализации концепции "слышащего государства" продолжается работа по формированию нового формата рассмотрения обращений. Отметим, что в этом году модель взаимодействия с заявителями кардинально изменилась. Во-первых, 1 июля вступил в силу новый

Административный процедурно-процессуальный кодекс, ужесточивший требования к качеству работы государственных органов. К работе приступили специализированные административные суды, рассматривающие споры между государственными органами и заявителями. К тому же началась полная "цифровизация" процессов работы с обращениями.