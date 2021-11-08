В Туркестанской области вакцинировано более 980 тысяч человек

По матрице эпидемиологической ситуации Туркестанская область находится в "зеленой" зоне.

За последние сутки в регионе выявлено 16 случаев КВИ. Суточный прирост составляет 0,09%.

На сегодняшний день в инфекционных стационарах имеется 930 мест, из них 586 пустуют. С начала пандемии зарегистрировано 15 380 подтвержденных случаев заражения.

В целом по региону вакцинировано 981989 человек, II компонентом привиты 929024 человека. За последующие сутки по собственному желанию изъявили желание привиться 2241 человек.