В Туркестане прошел творческий вечер, посвященный 70-летию Сауытбека Абдрахманова

В библиотеке "Farab" прошел творческий вечер, посвященный 70-летнему юбилею заслуженного деятеля Казахстана, журналиста Сауытбека Абдрахманова.

Вечер вел писатель, лауреат литературной премии "Алаш" Мархабат Байгут. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев принял участие в мероприятии и поздравил писателя.

В этом году исполняется 30 лет Независимости Республики Казахстан. Глава государства Нурсултан Назарбаев неоднократно подчеркивал историческое значение Туркестана для всего тюркского мира. День придания Туркестану статуса областного центра положил начало новой главе в многовековой летописи всего региона. Говоря о процветании Туркестана, хочу подчеркнуть, что это еще одно достижение независимого Казахстана. Идея возрождения древнего города и придания ему статуса духовной столицы тюркского мира стала реальностью. Ваш юбилей совпал с этим историческим событием. Вас, как ветерана журналистики, внесшего неоценимый вклад в развитие страны, знают как высокообразованного человека, прекрасно владеющим словом устным и письменным. Став профессионалом своего дела, как писатель и политический деятель Вы внесли огромный вклад в становление следующего поколения, – отметил глава региона.

На творческом вечере с искренними пожеланиями выступили депутат Сената Парламента Республики Казахстан Алимжан Куртаев, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Мухтар Ерман, председатель Союза писателей РК, поэт Улугбек Есдаулет, писатель, Заслуженный деятель Казахстана Алибек Аскаров, которые высоко оценили заслуги Сауытбека Абдрахманова в области журналистики, литературы, политики, духовности.

В ходе творческого вечера говорилось много о жизни и творчестве юбиляра, прозвучали прекрасные композиции в исполнении Асимы Айтуаровой, Абзала Молдабекова, Айнур Абильдаевой, Азамата Калыбаева, стихи-посвящение юбиляру молодого поэта Мукагали Кенжетайулы исполнил Руслан Акымбеков. В качестве гостей вечера были приглашены видные общественные деятели, поэты и писатели из разных регионов страны.

В этот же день в Туркестане состоялось открытие отеля "Ramada Plaza". В нем приняли участие представители интеллигенции, писатели, общественные деятели.