На сессии маслихата были рассмотрены важные для Туркестанской области вопросы

9 ноября 2021 года состоялась внеочередная двенадцатая сессия Туркестанского областного маслихата.

В работе сессии приняли участие аким области Умирзак Шукеев, руководители областных управлений и представители СМИ. Сессию вел секретарь областного маслихата К. Балабиев. В повестку дня были включены и рассмотрены 6 вопросов.

В частности: "Об областном бюджете на 2021-2023 годы", "О принятии государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства", "Об утверждении персонального состава совета по взаимодействию со средствами массовой информации (информационной политике) при акимате Туркестанской области", "Об утверждении состава совета по делам молодежи при акимате Туркестанской области", "Об утверждении персонального состава региональной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий", "Об утверждении персонального состава совета по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями при акимате Туркестанской области".

Кроме того, в состав совета по взаимодействию со средствами массовой информации, совета по делам молодежи, региональной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий и совета по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями внесены изменения, связанные с кадровыми изменениями.

Депутаты маслихата приняли соответствующие решения по всем вопросам, включенным в повестку дня.

Завершая сессию, аким области Умирзак Шукеев сообщил, что в Туркестане увеличились новые проекты, инвестируются не только бюджета, но и за счет средств частных предпринимателей, и отметил, что работа по развитию Туркестана будет продолжена.