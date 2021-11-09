В Катаре презентуют туристический потенциал Туркестана

В столице Катара, городе Дохе стартовала международная выставка, организованная компанией "IFP Group".

В нем принимают участие представители Управления туризма Туркестанской области и Туристского информационного центра "Turkistan Tourism Center".

Цель – презентация туризма Туркестанской области странам мира.

На выставочной площадке, которая пройдет с 9 по 11 ноября, будут организованы туристическая конференция, учебная программа, специальные конкурсы, B2B – встречи, кулинарный салон.

На территории выставки участникам отведена бесплатная площадка - 12 квадратных метров. В настоящее время на выставке принимают участие Австрия, Аргентина, Беларусь, Бельгия, Ботсвана, Болгария, Германия, Индия, Индонезия, Иран, Испания, Италия, Канада, Катар, Китай, Кувейт, Ливан, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Оман, Пакистан, Палестина, Парагвай, Россия, Сингапур, Шри-Ланка, Хорватия, Франция, Япония, Швеция, Турция, Украина и Венесуэла.

У жителей Катара особый интерес к туристическим объектам и достопримечательностям Казахстана. Учитывая тот факт, что Туркестан стал сакральным центром и духовной столицей всех тюрков, заняв свое достойное место в мире, Туркестанская область получила приглашение на эту выставку.Участие на выставке представителей Туркестанской области, несомненно, придаст новый импульс для привлечения инвестиций и турпотока из Катара.