Избран председатель Туркестанского областного филиала Союза писателей Казахстана

В Туркестане состоялась встреча поэтов и писателей на тему "Туркестан-Тәуелсіздік тұғырында".

В мероприятии приняли участие писатели республики и Туркестанской области во главе с председателем Правления Союза писателей Казахстана, акыном Улугбеком Есдаулетом, заместителями председателя – писателем Мереке Кулкеновым, акыном Акбереном Елгезек и секретарем Правления Союза писателей Казахстана, акыном Касымханом Бегмановым. Встречу вел заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

Он отметил, что 30-летие независимости Туркестанский регион встречает позитивными переменами и отметил, что немалую лепту в это внесли поэты и писатели. К 70-летнему юбилею писателя Мереке Кулкенова он преподнес поздравительное письмо и подарок от имени акима области Умирзака Шукеева. А на плечи почетному гостю - Улугбеку Есдаулету был накинут чапан.

Председатель правления Союза писателей Казахстана, поэт Улугбек Есдаулет рассказал о жизни Союза писателей и предстоящих планах. Он отметил, что литературная отрасль Туркестана, получив новый импульс, должна процветать вместе с регионом. В ходе встречи 13 туркестанским писателям были вручены удостоверения о приеме в члены Союза писателей Казахстана. Среди них есть и молодые литераторы. Кроме того, при поддержке руководства Союза писателей и поэтов области Айдар Сейдазим был избран председателем Туркестанского областного филиала Союза писателей Казахстана.

Сакен Калкаманов пожелал успехов новому председателю областного филиала, а также выразил уверенность в том, что он сможет реализовать новые проекты и инициативы, направленные на поддержку литературного наследия региона.

На заседании были высказаны предложения и мнения по поддержке литературы, повышению духовного потенциала Туркестана, повышению мастерства молодых поэтов и литераторов. В частности, свои предложения высказали поэт Мурат Бекей, писатель, литературовед Кульбек Ергобек, поэт Нурмахан Назаров и другие.

В завершении творческой встречи, Сакен Калкаманов отметил, что все озвученные в ходе встречи предложения не останутся без внимания.

В Туркестане построены различные культурные объекты, большинство из которых уже даны в эксплуатацию. В этих культурных объектах проходят различные литературные мероприятия, творческие вечера поэтов и писателей, презентации новых произведений. Мы продолжим совместную работу с Союзом писателей Казахстана, которая, уверен, внесет позитивные перемены в духовную жизнь региона, – сказал он.