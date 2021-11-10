Туркестанские спортсмены приняли участие в чемпионате по национальным конным видам спорта

В Карасайском районе Алматинской области завершился чемпионат Казахстана среди юниоров по казахским национальным конным видам спорта - аударыспаку и кокпару.

В состязаниях приняли участие спортсмены со всех регионов страны. Суть аудыраспака - победит тот, кто в буквальном смысле сбросит соперника с коня.

Опытные игроки признаются: здесь важны как сила и ловкость наездника, так и правильный выбор скакуна. По аударыспаку сильнейших определили в семи весовых категориях. К долгожданным соревнованиям туркестанские спортсмены готовились с полной отдачей. По итогам соревновании туркестанские борцы завоевали 6 золотых и 1 бронзовую медали и заняли первое место в командном зачете.

В составе сборной Туркестанской области золотые медали завоевали Диас Уткелбай (42 кг), Нурсултан Турсынхан (48 кг), Нурасыл Оспан (54 кг), Байгали Аубек (59 кг), Бекзат Айтбай (65 кг), Сайлау Мұхаммеджан (69кг). Конай Жармухамед завоевал бронзовую медаль в весовой категории 69 кг.

Игра кокпар также оказалась очень напряженной. В этот раз чемпионами страны стала сборная Алматинской области. В упорной борьбе второе место заняла сборная города Шымкента, третье место досталось юношеской команде Туркестанской области.

Директор школы национальных видов спорта Туркестанской области Гани Ахметбаев поздравил своих воспитанников с победой и выразил уверенность, что в предстоящих играх его воспитанники и дальше будут защищать честь города и Казахстана и добиваться весомых результатов.