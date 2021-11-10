В Арыси установлен памятник в честь железнодорожников

Перед въездом в город Арысь напротив "Дендропарка" был установлен легендарный паровоз серии "Л".

На торжественной церемонии открытия памятника красную ленту перерезали депутат Сената Парламента РК Алимжан Куртаев и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Открытие памятника приурочено к 30-летию Независимости страны и 65-летнему юбилею города Арысь. Установка памятника в виде паровоза стала не только данью уважения и благодарности за самоотверженный труд железнодорожников, которые приняли участие в строительстве знаменитой Туркестано-Сибирской магистрали, но и символом развития железнодорожного транспорта.

Установленный на вечную стоянку в Арыси паровоз был выпущен в городе Улан-Удэ в 1946 году. Ранее этот паровоз эксплуатировался на участке на станции Шемонаиха Восточно-Казахстанской области. На торжественном собрании аким Туркестанской области Умирзак Шукеев поздравил жителей города.

История казахстанской железной дороги уникальна, потому что она напрямую связана со строительством легендарной Туркестано-Сибирской магистрали. В страницы истории записано немало имен легендарных железнодорожников Арыси. Вспоминая ветеранов, мы с уверенностью можем сказать, что сегодня работники железной дороги достойно несут принятую эстафету, понимая, что в дальнейшем у отрасли открываются еще лучшие перспективы, – сказал аким области.

Большой вклад в успешную реализацию проекта, внесли "Почетный железнодорожник" Казахстана Максут Искендиров, председатель Правления АО "НК" "Қазақстан темір жолы" Нурлан Сауранбаев и ветеран железнодорожной отрасли Ермекбай Ерманов, которые оказали спонсорскую и материальную помощь при доставке и установке памятника .

Следующий объект, который посетил глава области в городе - парк Железнодорожников. Парк, построенный в 60-х годах прошлого века, к 65-летию города прошел реконструкцию и встретил посетителей совершенно обновленный. Сегодня здесь заменены скамейки, установлены различные игровые аттракционы для детей. Также была расширена и обновлена пешеходная дорожка и установлены современные осветительные приборы.

Кроме того, Умирзак Естаевич ознакомился с ходом строительства четырех 60-ти квартирных 5-этажных жилых домов в районе "Коктем-2". На сегодня, в очереди на получение квартир из жилищного фонда по городу Арысь состоит 1951 человек. Общая площадь квартир составляет 12308 квадратных метров. Сдать дома в эксплуатацию планируется до конца года. В результате 240 семей получат ключи от новых квартир.