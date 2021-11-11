В Туркестанской области привито более 995 тысяч человек

В Туркестанской области вакцинировано 995625 человек. Вторым компонентом привились 940981 человек.

В регионе по собственному желанию за последние сутки привились 4565 человек.

За последние сутки в регионе выявлено 27 случаев КВИ. Суточный прирост составляет 0,17%. В целом в области за период пандемии было взято 1 113 952 тыс. ПЦР - проб. Всего в инфекционной больнице 930 мест, 613 из них пустуют. Всего с начала пандемии зарегистрировано 15 436 подтвержденных случаев заражения. В 7688 из них заболевание прошло бессимптомно.

Жители региона смогут привиться вакцинами "Спутник –V", QazVac и Sinopharm.