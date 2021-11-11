В Туркестанской области прошли учебно-тренировочные сборы "Қыс-2021"

В Жетысайском районе Туркестанской области прошли Республиканские учебно-тренировочные сборы "Қыс-2021", которые направлены на спасение населения и материальных ценностей в чрезвычайных ситуациях.

С этой целью была отработана готовность служб гражданской защиты к аварийным и чрезвычайным ситуациям в зимний сезон, был организован осмотр техники, обмундирования и проверка действий личного состава соответствующих учреждений района.

В сборах приняли участие председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, заместитель акима района Аширбай Тасов, руководитель районного отдела по чрезвычайным ситуациям, подполковник гражданской защиты Досан Жамединов, сотрудники всех структур и отделов района, 13 гражданских спасательных служб.

У каждого руководителя и членов группы были опрошены должностные обязанности, проверена техническая база. В ходе учений особое внимание уделялось работе отрасли связи, продовольственного обеспечения и разведывательно-спасательных служб, необходимость которых в случае ЧС возникает в первую очередь.

Республиканские учебно-тренировочные сборы "Қыс-2021" прошли и в селе Шаян Байдибекского района. Утром, после сигнала тревоги личный состав соответствующих учреждений собрался на площади перед акиматом района с необходимым оборудованием и техникой. В учебно-тренировочных сборах приняли участие заместитель акима района Багдатбек Жангазиев, руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям Байдибекского района Канат Ауельбеков, которые проверили готовность служб к аварийным и чрезвычайным ситуациям .

Аналогичные учения были проведены в Тюлькубасском, Мактааральском, Созакском и других районах области.