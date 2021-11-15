Человекоцентричную модель управления хотят создать в Казахстане

Агентство по делам государственной службы разработало проекты концепции и закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы", сообщает Zakon.kz.

Указывается, что глава государства в Послании народу "Казахстан в новой реальности: время действий" поставил конкретную задачу по изменению подходов к государственному управлению, кадровой политике, системе принятия решений и ответственности за их выполнение.

Действующая модель государственного управления, основанная на административно-контрольной форме взаимодействия государства и населения, не в полной мере отвечает ожиданиям населения. Вследствие чего назрела необходимость формирования сервисной и "человекоцентричной" модели государственного управления, в которой главными ценностями являются граждане и их благополучие, – говорится в документе.

Так, предлагаемый законопроект направлен на упрощение процедур прохождения государственной службы и установление базовых требований с переводом промежуточных вопросов на уровень подзаконных актов.

Кроме того, анализ работы по рассмотрению обращений граждан и проблемные вопросы практики применения законодательства о государственной службе свидетельствуют о необходимости совершенствования отдельных положений закона "О государственной службе Республики Казахстан".

В связи с чем предлагается принятие комплекса законодательных мер.

1. По корректировке понятийного аппарата закона

Для точного определения целей совершенствования законодательства в сфере государственной службы необходимо внесение поправок в понятийный аппарат в части корректировок понятий: "политический государственный служащий", "квалификационные требования", "государственная служба", "временная вакантная должность" и др.

В том числе предлагается пересмотреть понятие "служебная этика государственных служащих" и определить основные требования к морально-этическому облику госслужащих и стандартам служебной этики.

2. По нормам распространения действия закона

Учитывая единство государственной службы, предлагается предусмотреть нормы по распространению действия закона наряду с государственными служащими, проходящими правоохранительную службу, также и на государственных служащих, проходящих военную и специальную службу с особенностями, предусмотренными законодательными актами РК.

Также предлагается лиц, осуществляющих деятельность в государственных органах на основании трудового договора в соответствии с трудовым законодательством РК, в том числе иностранных работников государственных органов, исключить из списка лиц, на которых действие настоящего Закона не распространяется.

3. По прохождению госслужбы

Так¸ статья 12 закона о государственной службе предусматривает полномочия руководителей аппаратов центральных государственных органов по назначению на госдолжность по итогам конкурса, которые требуют согласования с вышестоящими должностными лицами.

Данные согласования ставят под сомнение легитимность результатов конкурса, в связи с чем необходимо исключить согласование с вышестоящими должностными лицами при назначении на госдолжность по итогам конкурса, – отмечают разработчики документа.

Также в целях рационального распределения полномочий между заместителями первого руководителя и руководителем аппарата предлагается пересмотреть и другие нормы, регулирующие полномочия руководителя аппарата.

Кроме того, для расширения применения принципа профессионализма госслужащих, а также обеспечения более эффективного использования профессионального потенциала госслужащих, предлагается наложение дисциплинарного взыскания в виде понижения в государственной должности при наличии следующей вакантной нижестоящей государственной должности, за исключением временно вакантной государственной должности, и соответствии госслужащего квалификационным требованиям, установленным к данной государственной должности.

Данная мера позволит повысить привлекательность госслужбы за счет поддержки профессионалов, – говорится в документе.

Например, по состоянию на 31 декабря 2020 года сменяемость государственных служащих по республике составляет 22 338 человек или 23,1 % от штатной численности государственных служащих, в том числе чистая сменяемость (уход в частный сектор, организации квазигосударственного сектора, в связи с подачей в отставку, с иными причинами по собственному желанию) – 4 823 человек или 5%; в связи с уходом на пенсию сменяемость составила 896 или 4% от общей сменяемости. Сменяемость по отрицательным мотивам в 2020 году составила 301 человек (0,3 % от штатной численности).

Также говорится о необходимости определить единый подход при повторном назначении на госслужбу, в течение которого государственная служба не считается прерванной.

Так, законопроектом предлагается определить, что государственный служащий не считается вновь поступившим на государственную службу после ее прекращения в случае занятия им государственной должности не позднее следующего рабочего дня после его увольнения с предыдущей должности, за исключением ряда случаев.

Документ также предусматривает, что политические государственные служащие и отдельные категории административных служащих корпуса "Б" оцениваются в специальном порядке, определенном законодательством, в связи с чем оценка деятельности государственных служащих, предусмотренной статьей 33 закона, не должна распространяться на политических государственных служащих.

Для обеспечения эффективного использования профессионального потенциала при прохождении государственной службы и совершенствования управленческих компетенций служащих предусмотрена ротация кадров. В 2019 году ротировано 12 служащих корпуса "Б", в том числе пять служащих по схеме "регион – регион", пять служащих – "центр – центр", два человека в пределах одного региона.

Теперь предлагается установить осуществление ротации государственного служащего в другую местность в пределах максимально допустимого срока пребывания на занимаемой должности.

Предлагаемая норма затрагивает права государственных служащих, являющихся инвалидами, беременными, одинокими родителями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет, имеющими (являющимися опекунами) детей-инвалидов, в том числе усыновленных (удочеренных), многодетными родителями (опекунами) или на иждивении которых находятся престарелые родители, – поясняют в агентстве.

Законопроектом также предлагается предоставление государственному служащему, ротируемому в другую местность, служебного жилища без права приватизации.

При этом данная норма дополняется положением о том, что по истечении максимально допустимого срока пребывания на занимаемой должности (восемь лет) государственный служащий подлежит ротации либо понижению в должности, либо освобождению от занимаемой должности, даже в случае отсутствия возможности предоставления служебного жилища.

Ознакомиться с полным текстом документов можно на сайте "Открытые НПА", где они размещены для публичного обсуждения до 7 декабря.