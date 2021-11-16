Нигматулин встретился с председателем ПАСЕ

Спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин провел встречу с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Риком Демсом, передает Zakon.kz.

Как подчеркнул председатель Мажилиса, нынешний год проходит под знаком знаменательного для нашей страны события – 30-летия Независимости Казахстана. При этом Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на процессах по реформированию политической системы, модернизации экономики, развитию гражданского общества, которые проходят сегодня в нашей стране по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Говоря об уже проделанной работе в этих направлениях, спикер Мажилиса отметил комплексные реформы в целях демократизации избирательного процесса и совершенствования выборного законодательства, расширения прав и возможностей женщин, закрепления на законодательном уровне института парламентской оппозиции.

Мы высоко оцениваем усилия Казахстана по представленности женщин в парламенте, – подчеркнул в свою очередь председатель ПАСЕ Рик Демс.

Высказавшись за развитие сотрудничества Казахстана и Совета Европы, собеседники обсудили направления взаимодействия, в том числе вопросы присоединения Казахстана к ряду европейских конвенций, а также сотрудничество по вопросам экологии и климата.

Нурлан Нигматулин также рассказал о работе, которая продолжается в настоящее время в Парламенте по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина посредством развития института омбудсмена, в сфере противодействия коррупции, защиты прав ребенка, волонтерской деятельности.