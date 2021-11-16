Тухлая Балка в Атырау станет свежей

Два участка Тухлой Балки из четырех в Атырау почти полностью осушили в рамках реализации проекта "Тазалык". В ближайшее время запустят временный закрытый канал для стоков, чтобы начать осушение открытого стока длиной 3,5 км.

Реализует проект Атырауский нефтеперерабатывающий завод.

Сухие факты

Реализация экологического проекта "Тазалык" по осушению полей испарения в Атырау началась в апреле этого года. Проект финансирует Европейский банк реконструкции и развития, с которым АНПЗ заключил соглашение на 80 млн долларов.

Поля испарения в Атырау, известные как Тухлая Балка, действуют с 1945 года. Сюда сливают стоки с городской канализации и предприятий – в том числе АНПЗ. От завода до места слива идет открытый канал длиной 3,5 км. Теперь завод начал рекультивацию Тухлой Балки. Работы по плану продолжатся до 2023 года.

В 2021 году АНПЗ построил дамбу, отделяющую заводскую часть Тухлой Балки от принадлежащей городу, и поделил свою территорию площадью 860 га на четыре участка. После этого началось их поочередное осушение. На сегодняшний день первый участок осушен полностью, второй – на 95%.

Также на этот год запланирован запуск временного закрытого трубопровода от завода до Тухлой Балки: это позволит осушить действующий открытый канал и проложить по его дну две трубы – одну резервную. Это исключит испарение загрязненной воды в атмосферу или просачивание в почву.

Постоянный трубопровод будет вести на городские канализационно-очистные сооружения. Саму Тухлую Балку после рекультивации перестанут использовать как поля испарения.

Очищая – удобряй

В следующем году начнется рекультивация осушенных первого и второго участков. Всю траву скосят, почву вспашут и обработают специальным биопрепаратом. Он разработан, чтобы уничтожать нефтепродукт – основной загрязнитель почвы на полях испарения. Его эффективность уже исследовали на местной почве и рассчитали, что потребуется примерно тонна биопрепарата на гектар.

Дальше начнется сама рекультивация: землю три раза разрыхлят, чтобы в почву попадал кислород. Также добавят удобрения – фосфор и азот. В будущем это поможет естественному зарастанию территории травой.

Рекультивацию первого и второго участков завершат в 2022 году. Тогда же начнется осушение участков 3 и 4, рекультивируют их в 2023 году. После этого еще несколько лет будут брать пробы почвы, но саму Тухлую Балку перестанут трогать и тем более что-то в нее сливать.

Не только Тухлая Балка

Параллельно с работами на Тухлой Балке в рамках проекта "Тазалык" на территории самого завода строят новые закрытые механические очистные сооружения (МОС). До этого на заводе использовали открытые пруды дополнительного отстоя – огромные бетонные емкости, заполненные промышленными стоками. Летом они испарялись, создавая неприятный запах.

Теперь пруды закопали, а новые МОС после завершения в 2022 году будут лучше очищать воду: на 10% снизится забор воды из Урала, а 15% очищенных заводских стоков будет направлено на повторное использование.

Таким образом к 2023 году стоки АНПЗ перестанут сливать в Тухлую Балку, а сама вода будет очищаться более качественно, так что нагрузка на водные ресурсы Атырауской области снизится.