Установить административную ответственность за нарушения в спортивной сфере предлагают в РК

Министерство культуры и спорта разработало консультативный документ регуляторной политики по вопросам административной ответственности в области культуры, физической культуры и спорта, сообщает Zakon.kz.

Основанием для разработки консультативного документа стало Послание главы государства "Стратегия "Казахстан-2050", в котором он отмечал, что "Физическая культура и спорт должны стать особой заботой государства. Именно здоровый образ жизни является ключом к здоровью нации. Однако в стране не хватает спортивных объектов, спортинвентаря и оборудования, доступного для всех".

В связи с чем, полагают в министерстве, необходим государственный контроль эффективности использования спортивных объектов по следующим основным критериям:

персоналу;

объемам финансирования, их источников, финансовой потребности;

годовому содержанию;

наличию платных услуг.

предоставлению услуг учреждениям дополнительного образования, лицам с ограниченными возможностями и организациям, работающим с ними;

техническим параметрам сооружения, нормативной и фактической пропускным способностям.

Кроме этого, в Послании от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий" президент поручил "обратить самое серьезное внимание на спортивный, творческий потенциал подрастающего поколения".

В условиях дефицита финансовых средств нет смысла содержать профессиональные спортивные клубы полностью за государственный счет. Миллиарды тенге из бюджета государства и квазигоскомпаний расходуются неэффективно, – сказал Токаев.

В этой связи предлагается установить:

государственный контроль за распределением бюджетных средств по видам спорта по результатам ранжирования видов спорта; за размещением государственного спортивного заказа в спортивных секциях для детей и юношества и их функционирования.

Провальное выступление на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, 83-е место в общекомандном зачете с восемью бронзовыми медалями является результатом сбоев в системе подготовки спортсменов от начального этапа подготовки до спорта высших достижений, – отмечают в министерстве.

При анализе современного состояния системы подготовки спортивного резерва были выявлены проблемы общего характера:

консерватизм специалистов отрасли, наличие устоявшихся стереотипов в принятии управленческих решений;

межведомственная и межуровневая разобщенность и несогласованность действий в решении задач по подготовке спортивного резерва;

недостаточный учет возрастных, физиологических и психологических особенностей при подготовке юных спортсменов, что приводит к форсированной подготовке и профессиональному выгоранию в дальнейшем;

недостаточное материально-техническое оснащение учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту для организации занятий спортом с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в системе подготовки спортивного резерва;

недостаточный уровень антидопингового образования в спортивных школах и мер, направленных на профилактику нарушений антидопинговых правил;

неразвитость единой методической службы в системе подготовки спортивного резерва; неразвитость научно-методического, медицинского (включая восстановление) и медико-биологического обеспечения.

Все эти и другие вопросы должны стать предметом государственного контроля за подготовкой спортивного резерва, – полагают разработчики документа.

В связи с чем предлагается за нарушение указанных требований предусмотреть административную ответственность.

В документе описываются конкретные проблемы, решение которых требует законодательного регулирования.

В их числе:

дефицит спортивных сооружений и недоступность имеющихся для некоторых категорий лиц. Отсутствие механизмов и инструментов проверки; отсутствие контроля за финансированием видов спорта по итогам ранжирования; отсутствие контроля за подготовкой спортивного резерва; отсутствие контроля за размещением государственного спортивного заказа в спортивных секциях и творческих кружках для детей и юношества, и их функционирования.

Проект консультативного документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 декабря.