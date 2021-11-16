Установить административную ответственность за нарушения в спортивной сфере предлагают в РК

16 ноября 2021, 15:23
Фото: акимат Алматы

Министерство культуры и спорта разработало консультативный документ регуляторной политики по вопросам административной ответственности в области культуры, физической культуры и спорта, сообщает Zakon.kz.

Основанием для разработки консультативного документа стало Послание главы государства "Стратегия "Казахстан-2050", в котором он отмечал, что "Физическая культура и спорт должны стать особой заботой государства. Именно здоровый образ жизни является ключом к здоровью нации. Однако в стране не хватает спортивных объектов, спортинвентаря и оборудования, доступного для всех".

В связи с чем, полагают в министерстве, необходим государственный контроль эффективности использования спортивных объектов по следующим основным критериям:

  • персоналу;
  • объемам финансирования, их источников, финансовой потребности;
  • годовому содержанию;
  • наличию платных услуг.
  • предоставлению услуг учреждениям дополнительного образования, лицам с ограниченными возможностями и организациям, работающим с ними;
  • техническим параметрам сооружения, нормативной и фактической пропускным способностям.

Кроме этого, в Послании от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий" президент поручил "обратить самое серьезное внимание на спортивный, творческий потенциал подрастающего поколения".

В условиях дефицита финансовых средств нет смысла содержать профессиональные спортивные клубы полностью за государственный счет. Миллиарды тенге из бюджета государства и квазигоскомпаний расходуются неэффективно, – сказал Токаев.

В этой связи предлагается установить:

  1. государственный контроль за распределением бюджетных средств по видам спорта по результатам ранжирования видов спорта;
  2. за размещением государственного спортивного заказа в спортивных секциях для детей и юношества и их функционирования.

Провальное выступление на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, 83-е место в общекомандном зачете с восемью бронзовыми медалями является результатом сбоев в системе подготовки спортсменов от начального этапа подготовки до спорта высших достижений, – отмечают в министерстве.

При анализе современного состояния системы подготовки спортивного резерва были выявлены проблемы общего характера:

  • консерватизм специалистов отрасли, наличие устоявшихся стереотипов в принятии управленческих решений;
  • межведомственная и межуровневая разобщенность и несогласованность действий в решении задач по подготовке спортивного резерва;
  • недостаточный учет возрастных, физиологических и психологических особенностей при подготовке юных спортсменов, что приводит к форсированной подготовке и профессиональному выгоранию в дальнейшем;
  • недостаточное материально-техническое оснащение учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту для организации занятий спортом с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в системе подготовки спортивного резерва;
  • недостаточный уровень антидопингового образования в спортивных школах и мер, направленных на профилактику нарушений антидопинговых правил;
  • неразвитость единой методической службы в системе подготовки спортивного резерва; неразвитость научно-методического, медицинского (включая восстановление) и медико-биологического обеспечения.

Все эти и другие вопросы должны стать предметом государственного контроля за подготовкой спортивного резерва, – полагают разработчики документа.

В связи с чем предлагается за нарушение указанных требований предусмотреть административную ответственность.

В документе описываются конкретные проблемы, решение которых требует законодательного регулирования.

В их числе:

  1. дефицит спортивных сооружений и недоступность имеющихся для некоторых категорий лиц. Отсутствие механизмов и инструментов проверки;
  2. отсутствие контроля за финансированием видов спорта по итогам ранжирования;
  3. отсутствие контроля за подготовкой спортивного резерва;
  4. отсутствие контроля за размещением государственного спортивного заказа в спортивных секциях и творческих кружках для детей и юношества, и их функционирования.

Проект консультативного документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 декабря.


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