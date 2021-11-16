Установить административную ответственность за нарушения в спортивной сфере предлагают в РК

Министерство культуры и спорта разработало консультативный документ регуляторной политики по вопросам административной ответственности в области культуры, физической культуры и спорта, сообщает Zakon.kz.
Основанием для разработки консультативного документа стало Послание главы государства "Стратегия "Казахстан-2050", в котором он отмечал, что "Физическая культура и спорт должны стать особой заботой государства. Именно здоровый образ жизни является ключом к здоровью нации. Однако в стране не хватает спортивных объектов, спортинвентаря и оборудования, доступного для всех".
В связи с чем, полагают в министерстве, необходим государственный контроль эффективности использования спортивных объектов по следующим основным критериям:
Кроме этого, в Послании от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий" президент поручил "обратить самое серьезное внимание на спортивный, творческий потенциал подрастающего поколения".
В условиях дефицита финансовых средств нет смысла содержать профессиональные спортивные клубы полностью за государственный счет. Миллиарды тенге из бюджета государства и квазигоскомпаний расходуются неэффективно, – сказал Токаев.
В этой связи предлагается установить:
Провальное выступление на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, 83-е место в общекомандном зачете с восемью бронзовыми медалями является результатом сбоев в системе подготовки спортсменов от начального этапа подготовки до спорта высших достижений, – отмечают в министерстве.
При анализе современного состояния системы подготовки спортивного резерва были выявлены проблемы общего характера:
Все эти и другие вопросы должны стать предметом государственного контроля за подготовкой спортивного резерва, – полагают разработчики документа.
В связи с чем предлагается за нарушение указанных требований предусмотреть административную ответственность.
В документе описываются конкретные проблемы, решение которых требует законодательного регулирования.
В их числе:
Проект консультативного документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 декабря.
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