Казахстан и другие страны ЦА не защищены перед проникновением террористов – эксперт

Казахстан, как и другие страны Центральной Азии, добился колоссального прогресса, но регион все еще остается незащищенным перед проникновением в него террористов, сообщил на заседании "Астана Клуб-2021" министр иностранных дел Италии (2002-2004, 2008-2011), вице-президент Еврокомиссии и Еврокомиссар по вопросам юстиции и безопасности (2004-2008) Франко Фраттини, передает корреспондент Zakon.kz.

Мы непосредственно изучаем некоторые важные моменты. Например, Центральная Азия добилась колоссального прогресса за последние несколько лет. Я много лет посещал, например, Нур-Султан, за исключением этого года, и собственными глазами убедился, что Казахстан добился прогресса, равно как и другие государства этого региона. Но ЦА остается незащищенной перед проникновением в нее террористов, незащищенной потому, что, несмотря на усилия, все еще нет стройной и совершенной системы защиты, – заявил Франко Фраттини.

Аналогично, по его словам, не защищены из-за ситуации в Афганистане Узбекистан и Таджикистан, так как по периметру границ с Афганистаном еще есть опасные очаги.

В целом, как отметил эксперт, Центральная Азия уже дошла до того уровня, на котором она может быть признана как серьезный геополитический игрок мирового уровня.

В свою очередь бывший руководитель администрации президента Исламской Республики Афганистан Хамида Карзая Абдул Карим Хурам отметил, что ответственность афганцев и международного сообщества имеет большую роль в восстановлении ситуации в Афганистане с целью избежать самого худшего сценария.

Сейчас, по его мнению, страны региона должны сконцентрировать свои усилия и мобилизоваться.

Что мы должны сделать? Надо ангажироваться вместе с талибанами, потому что сейчас ситуация сложная с экономической и политической точки зрения. Мы не должны допустить радикализации всех сил. Надо акселерировать гуманитарную помощь в Афганистане, восстановить банковские транзакции, нужно также, чтобы международное сообщество помогало талибанам, чтобы они восстановили правовое государство и уважали права человека в стране. Мы должны также помогать и поддерживать установленное государство. Думаю, принимая во внимание все эти аспекты и работая вместе, мы можем избежать самого худшего сценария, – объяснил Абдул Карим Хурам.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан