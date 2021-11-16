Ваш ДГД: Порядок завершения таможенной процедуры таможенного транзита

Сегодня в рубрике "Ваш ДГД" руководитель отдела таможенного контроля ДГД по г. Алматы Кайык Умиржанов рассказал о порядке завершения таможенной процедуры таможенного транзита, сообщает Zakon.kz.

Данная тема касается непосредственно участников Внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и перевозчиков, осуществляющих перевозку таможенных грузов.

Все транспортные средства с грузом, пересекающие границу Евразийского экономического Союза, находятся под таможенным контролем и перемещаются с применением таможенной процедуры, таможенного транзита в соответствии с главой 24 Кодекса РК "О таможенном регулировании в РК".

За шесть месяцев 2021 года в зоне деятельности Департамента размещены 49 239 транспортных средств.

Основной поток грузов в зону Департамента поступает из КНР – 49% от общего количества транспортных средств, из ЕвроСоюза - 15%, из Кореи – 9%, из Турции – 7%.

После доставки товаров в таможенные органы назначения производится регистрация прибытия и завершение процедуры таможенного транзита по статье 131 кодекса.

Для завершения процедуры таможенного транзита, перевозчик или декларант товара предоставляет таможенным органам назначения транзитную декларацию и товаросопроводительные документы. В течение одного часа таможенными органами назначения производится регистрация документов и проводится таможенный осмотр транспортных средств на наличие и сохранность средств идентификации.

Далее производится завершение процедуры таможенного транзита в соответствии с коллегией ЕАЭС за № 170. Завершение процедуры таможенного транзита производится, возможно, в короткие сроки, но не позднее 4-х часов с момента регистрации документов.

Завершение электронной копии транзитной декларации производится в Информационной системе "Астана-1".

Если при завершении процедуры таможенного транзита сработала система управления рисками и необходимо проведение таможенного досмотра, срок завершения таможенного транзита может быть продлен, но не более, чем на пять рабочих дней с письменного разрешения руководителя либо заместителя руководителя таможенного органа назначения.

Только после проведения операции по завершению процедуры таможенного транзита, производится таможенное оформление товаров в избранном режиме, способствующему в дальнейшем обеспечению уплаты таможенных платежей и налогов и их поступление в бюджет государства.

В целом для разъяснения порядка завершения процедуры таможенного транзита в департаменту работает контакт-центр, куда вы можете обратиться по номеру 1414.