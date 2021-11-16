Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч

Глава государства принял делегацию РФ в составе заместителей председателя правительства России Александра Новака и Алексея Оверчука, передает Zakon.kz.

В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления казахстанско-российских торгово-экономических и топливно-энергетических связей, а также взаимодействия по линии ЕАЭС. Также были затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, связанные с развитием зеленой энергетики, мирного атома, транспортно-логистической сферы и взаимным признанием паспортов вакцинации, – сообщает Акорда.

Затем Токаев принял президента нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова. Глава государства был проинформирован о реализации ряда совместных проектов в углеводородном секторе.

В частности, Касым-Жомарту Токаеву сообщили о подписании компаниями "КазМунайГаз" и "Лукойл" соглашения об основных принципах по крупному проекту "Каламкас-море" в казахстанском секторе Каспийского моря, а также об освоении Хвалынского месторождения.

Президент Казахстана выразил удовлетворение ходом развития партнерства нашей страны с компанией "Лукойл".

Кроме того, Токаев принял главу Республики Калмыкия Бату Хасикова.

Касым-Жомарт Токаев и Бату Хасиков обсудили вопросы развития взаимодействия регионов Казахстана с Калмыкией. Отмечены возможности активизации торгово-экономического, транспортно-логистического, экологического и культурно-гуманитарного сотрудничества, – говорится в сообщении.

Глава государства пожелал Бату Хасикову дальнейших успехов на посту руководителя республики.