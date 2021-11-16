"Хвастаться нечем" – казахстанец спас женщину от суицида в США

Казахстанец Акжан Ансаганов, проживающий в США, спас от суицида женщину в городе Гонолулу (штат Гавайи), передает Zakon.kz.

О героическом поступке 28-летнего уроженца села Теректы Восточно-Казахстанской области сообщил журналист Талгат Алманов.

Парень из Казахстана, проживающий в США, спас девушку от суицида. Несколько дней назад я познакомился с Акжаном, которого по праву можно назвать героем нашего времени. 2 ноября уроженец ВКО шел по своим делам и первым заметил девушку, пытавшуюся спрыгнуть с моста. Наш соотечественник незамедлительно среагировал и помешал ей совершить суицид. На видео вы можете увидеть тот самый момент, когда он (парень в бейсболке) с помощью других очевидцев пытается успокоить девушку, – написал он в Instagram.

По словам журналиста, инцидент произошел в городе Гонолулу и сам мэр штата Гавайи поблагодарил Ансаганова за героический поступок.

Журналист Zakon.kz связался с героем-казахстанцем и узнал подробности того дня.

Шел по мосту, который проходит над основным шоссе с большим потоком автомобилей в городе. В противоположном направлении шла женщина среднего возраста (35-40 лет), сильно расстроенная, прошла мимо, но я обратил на это внимание. Спустя какие-то секунды, обернувшись, увидел, как она залезла на край моста и еле держалась. Я начал оглядываться по сторонам. Под мостом была полиция, я начал подавать им сигналы – свистеть, звать всеми силами. Но так как мы находились на середине моста, полиция просто не успевала прибежать с одного конца в другой, где мы были, – вспомнил Ансаганов.

Также он рассказал, какие эмоции он испытал в тот день.

В голове были две мысли – если вдруг не получится и она сорвется, и будут очень печальные последствия для меня в чужой стране. В тот момент один из полицейских останавливал и говорил, чтобы к женщине не подходили. Но все же я понимал, что и он в этой ситуации сейчас бессилен. Акжан Ансаганов

По словам казахстанца, ближе всех к женщине находился именно он.

Было решено попытать шанс, чем жалеть всю оставшуюся жизнь, что, имея шанс, не предпринял ничего. В итоге все получилось, прохожие тоже помогли – до приезда полиции сдерживали ее. Акжан Ансаганов

Мэр города вручил казахстанцу благодарственные письма.

Ситуация впервые такая, гордиться, хвастаться нечем. Это все очень драматично. Каждый в такой ситуации не должен оставаться равнодушным. Ситуация данная не из приятных, считаю, но, благо, все обошлось и все живы здоровы. Акжан Ансаганов

Акжан Ансаганов более пяти лет проживает в США. Он работает советником руководителя по Центральной Азии в американской инвестиционной компании в городе Гонолулу.