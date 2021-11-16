Гололед, туман и ветер ожидаются в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды на 17 ноября, сообщает Zakon.kz.

В центре и на востоке Кызылординской области синоптики прогнозируют гололед, метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 15-20 м/с. В Кызылорде ночью и утром – гололед, метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 15-20 м/с.

На севере, западе Акмолинской области ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный днем на северо-западе области, 15-20 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской области на северо-востоке – туман, гололед.

17 ноября на юге, востоке, в центре, 18 ноября на большей части Карагандинской области ожидаются снег, метель, гололед. 17 ноября на западе, севере области – туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 17 ноября на юге, востоке, в центре области 15-20 м/с, днем на юге области порывы до 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. 19 ноября температура воздуха резко понизится ночью до -17...-22°C, днем до -10...-15°C, на северо-востоке области днем до -18°C, ночью до -25°C. В Караганде днем 17 ноября ожидается метель, гололед.

На севере Актюбинской области пройдет низовая метель, образуется гололед. Ветер западный, на севере области порывы до 15-20 м/с. В Актобе днем – низовая метель, гололед. Ветер западный, порывы до 18 м/с.

На юго-востоке Алматинской области и в горных районах – сильные осадки (дождь, снег). Утром и днем на юго-востоке области и в горных районах – туман, гололед. В Талдыкоргане – ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.