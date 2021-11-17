Крупный пожар разгорелся на складе в Алматы

Из горящего склада пожарные эвакуировали 11 газовых баллонов по 50 и 25 л, передает Zakon.kz.

16 ноября в 19:36 на пульт 101 один за другим стали поступать тревожные звонки от очевидцев о том, что горит склад. Силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу в Медеуский район ул. Татибекова, 10. Первые пожарные расчеты прибыли через шесть минут. К этому времени происходили вспышки газовоздушной смеси, открытым пламенем горел склад с ТМЦ на площади 80 кв. м, - рассказали в пресс-службе департамента города.

Пожар локализован в 20:00 и ликвидирован в 20:05.

Жертв и пострадавших нет.

В тушении задействовано 18 единиц техники, 59 человек личного состава в том числе руководство службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.