Юристы рассказали о причинах низких темпов развития медиации в Казахстане

Специалисты из ВКО – лидера досудебного примирения среди регионов страны – обозначили основные препятствия на пути развития альтернативного урегулирования споров, передает Zakon.kz.

Как отмечают эксперты, в странах ОЭСР 90% споров не доходят до суда, заканчиваясь примирением. В Казахстане темпы развития медиации пока не столь высоки, несмотря на ее необходимость в условиях закредитованности населения.

- Быстрые онлайн-займы сегодня предоставляет масса субъектов. Их деятельность до недавнего времени вообще никак и никем не контролировалась и не ограничивалась. Такое "бери – сколько и кто хочешь" породило абсолютную вседозволенность кредиторов. Нашлось предостаточно тех, кто опрометчиво подписал, часто не глядя, договор займа и взвалил на себя непосильную ношу. Свою лепту внесла пандемия, приумножив ряды заемщиков. "Тянуть" свои кредиты стало не по силам и многим предпринимателям, – считает председатель правления Центра медиации и права "Альтернатива" Аксана Каленова.

По ее словам, сейчас закон ограничивает данную сферу, но проблему закредитованности рано считать решенной. При этом редкие банки, микрофинансовые организации и коллекторы готовы пойти на разрешение спора во внесудебном порядке. Причин тому, отмечает Каленова, несколько – излишний консерватизм, недоверие к новому институту медиации, нежелание вести переговоры с должниками, аффилированность некоторых юристов и вера в наибольшую эффективность силовых методов решения споров.

Последствия очевидны и крайне плачевны: убийства при исполнении решений судов о выселении по ипотечным займам, самоподжоги, самоубийства должников. Выход – привлечь субъектов финансового рынка к диалогу о расширении применения процедуры медиации для урегулирования споров о займах. Ведь только в рамках данной процедуры стороны приходят к взаимоприемлемому решению, что позволит снизить долговую нагрузку заемщиков без ущерба для субъектов финансового рынка. Именно медиация способствует развитию партнерских отношений между участниками процедуры. Не исключаю и внедрение медиативной оговорки в договоры о предоставлении займов субъектами финансового рынка, - подытожила спикер.

Судья Восточно-Казахстанского облсуда Анжелика Володкина добавила, что время, когда почти все иски МФО удовлетворялись, прошло. Причина – поправки в закон, установившие обязательный внесудебный порядок разрешения спора. Впрочем, иные взыскатели пытаются обойти право досудебки, сразу обращаясь в суд. Хотя их иски стабильно возвращают для устранения недостатков.

Конечно, при разрешении спора одним из альтернативных способов взыскателям приходится чем-то жертвовать: снизить неустойку, отказаться от штрафа, предоставлять отсрочку, рассрочку исполнения обязательств. С финансовой точки зрения, понятно, выгоды нет. Но ведь так увеличивается вероятность вернуть долг. Причем большинство исков, игнорирующих требование закона о соблюдении досудебки, поступает от юристов. И ссылка на их правовую неграмотность неубедительна. Видимо, эти юристы уже получили вознаграждение и не нацелены на быстрый результат, – рассказала Володкина.

Судья уверена, что развитие альтернативных методов разрешения споров "тормозит" недостаточная осведомленность людей и, соответственно, недоверие. Она указала на необходимость законодательно закрепить обязанность сторон попытаться решить спор примирением до совершения исполнительной надписи.

По данным статистики, на 1 ноября текущего года суды Восточно-Казахстанской области вернули 1,5 тыс. исков от коллекторов, 1,5 тыс. – от граждан, 67 – от банков, 28 – от МФО.