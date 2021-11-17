Покупка квартиры за 15 минут: миф или реальность?

Благодаря внедрению технологии блокчейн в процесс приобретения недвижимости казахстанцы получили возможность оформлять новое жилье в режиме онлайн. Если раньше процесс купли-продажи квартиры занимал несколько дней, то с новой услугой договор можно оформить за один день, а после окончания тестового режима на это потребуется 15 минут.

О новом сервисе на специальном брифинге рассказали министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, председатель Совета директоров BI Group Айдын Рахимбаев и заместитель председателя Правления Halyk Bank Жумабек Мамутов.

Технология была предложена и реализована в рамках национального проекта "Технологический рывок за счет цифровизации, инноваций и науки" путем интеграции информационных систем Министерства юстиции РК, банков и застройщика. Технология блокчейн – самая безопасная система по интеграции и хранению данных. В Казахстане она применяется второй раз, ранее ее внедрили в отрасли сельского хозяйства.

Покупка недвижимости – одно из значимых событий казахстанцев. Перевод процедуры купли-продажи от застройщика в онлайн позволит оформить жилье доступными способами без хождений между застройщиком, банком, нотариусом и ЦОНами. Несмотря на пандемию, продажи недвижимости стабильно растут. С начала года казахстанцы зарегистрировали жилье более 900 тыс. раз через ЦОНы и более 700 тыс. раз – через нотариусов. Это значит, клиент обратился более 3 млн раз, чтобы оформить документы жилья. Благодаря внедрению технологии блокчейн мы смогли ускорить процесс регистрации недвижимости и его залога. Как вы знаете, жилье можно подарить, передать по наследству либо переписать с одного лица на другое. Мы выбрали кейс купли-продажи по первичному жилью от застройщика, потому что в этом случае исключаются риски влияния на решение человека, – сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

Процесс покупки квартиры онлайн позволяет проводить сделки дистанционно. Как рассказали представители BI Group, такого сервиса на рынке недвижимости еще не было.

Главной ценностью нашего Холдинга является клиентоодержимость. Мы хотим трансформировать сознание казахстанцев, которые тратили на покупку квартиры до 10 дней, и внедрить на государственном уровне принципиально новый подход в приобретении недвижимости. Теперь клиенты могут совершить сделку и подписать договор купли-продажи через систему блокчейн всего за 15 минут! Это прорыв на казахстанском рынке жилья. Мы тщательно подошли к оцифровке процесса, чтобы процедура оформления могла осуществляться онлайн из любой точки мира и совершенно безопасно. Клиент экономит до 49 тыс. тенге за услуги нотариуса, оплачивая лишь госпошлину в размере 4800 тенге. Самое главное, BI Group не будет закреплять за собой эксклюзивное правообладание над этим продуктом, мы разработали его во благо всей отрасли. Наши коллеги по цеху – застройщики и их клиенты – также могут воспользоваться данной разработкой, – Айдын Рахимбаев отметил, что компания ведет множество подобных проектов, это станет вкладом BI Group в развитие цифровизации страны для пользы всех граждан.

На сегодня оформление полного цикла онлайн ипотеки можно провести на площадке BI Group и Altyn Bank. Клиент может выбрать квартиру на сайте застройщика в одном из строящихся комплексов. Затем подать заявку на ипотеку, которая будет автоматически перенаправлена в банк. Рассмотрение и одобрение по профайлу заемщика производится моментально. По получению одобрения клиент переходит в мобильное приложение Altyn банка – Altyn-i, где в режиме онлайн производится подписание банковского договора. Далее банк сам переведет деньги застройщику и уведомит об этом клиента. По факту ввода в эксплуатацию недвижимости клиент может воспользоваться сервисом по онлайн регистрации залога с помощью мобильного приложения.

На базе Цифрового Банка Altyn-i клиенты также могут оформить ипотеку на вторичном рынке недвижимости в режиме онлайн.

По словам заместителя председателя правления Halyk Bank Жумабека Мамутова, ипотечное кредитование – один из самых востребованных сегодня продуктов. Переход в цифровой формат позволяет в разы сократить время клиентов банка на оформление долгожданной покупки. В частности, упростились и ускорились процессы регистрации договора залога и договора долевого участия.

Благодаря коллаборации государства и бизнеса традиционные сервисы переходят в онлайн и становятся более удобными и доступными для казахстанцев. Немаловажно, что это не только удобный сервис, но и абсолютно прозрачный способ заключения сделки, гарантирующий полную безопасность и надежность на каждом ее этапе. Мы уверены, что это огромный прорыв в сфере предоставления услуг нашим клиентам, и, несомненно, мы продолжим курс на дальнейшую оцифровку наших процессов, запуская простые, понятные и удобные сервисы для наших клиентов, – отметил заместитель председателя правления Halyk Bank Жумабек Мамутов.

Главные преимущества покупки недвижимости онлайн состоят в том, что теперь клиенты смогут оформить жилье по принципу "одного окна" и сэкономить время и деньги. Из процесса исключены услуги нотариуса, а заверение сделки будет происходить в ЦОНе. Планируется, что данной технологией сможет воспользоваться любой застройщик Казахстана.