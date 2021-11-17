Жителям лишь одной области Казахстана повезет с погодой 18 ноября

Прогноз погоды на 18 ноября предоставили казахстанские синоптики, передает Zakon.kz.

Северо-западный циклон сохранит свое влияние на территорию Казахстана, принося с собой снег, на юге и востоке страны – сильный снег, усиление ветра, на севере, востоке – с низовой метелью, на юге – гололед, туман. И только в Атырауской области сохранится погода без осадков. РГП "Казгидромет"

Ночью на большей части Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20, на севере, западе, в горных, предгорных районах – порывы 23-28, на горных перевалах – 30 м/с и более, днем на севере, в горных районах – 15-20 м/с, с низовой метелью, на юге – туман.

В Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, в западной, северной половине – 23-28, временами 30 м/с и более, с метелью, на дорогах – гололедица.

На большей части Карагандинской области ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20, ночью на востоке области – порывы 23-28 м/с.

На севере и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с, ночью – порывы 23-28 м/с.

Ночью на большей части, днем на юге и в центре Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с низовой метелью.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, на юго-западе ночью и утром – туман, ночью на севере, востоке, днем на большей части области – усиление ветра 15-20 м/с.

На востоке, юго-востоке Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром – с низовой метелью.

Ночью в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере, юго-востоке Актюбинской области ожидаются низовая метель, усиление ветра 18 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на северо-востоке, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере – туман.

На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед, на севере – туман.

На севере Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед, ночью – усиление ветра 15-20 м/с.

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