В Алматинской и Карагандинской областях на автодороге закрыли движение

Введено ограничение движения на областных трассах из-за ухудшения погоды, передает Zakon.kz.

Объявлено об ограничении движения в Алматинской области.

17 ноября в 17:00 в Алматинской области, в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Сарыозек-Коктал, на участке 45-68 км, перевал Алтын-Емель (участок на реконструкции ТОО "РСУ-1"), – отмечается в сообщении пресс-службы МИИР РК.

Следом была закрыта автодорога и в Карагндинской области.

17 ноября с 18:00 в Карагандинской области, в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Екатеринбург-Алматы, участок 1505-1847 км, село Жумабек - город Балхаш (участок на реконструкций ТОО "СП КазГерСтрой" и "СITIC Cоnstraction"). пресс-служба МИИР РК

В ведомстве предупреждают автолюбителей, что в целях недопущения чрезвычайных ситуаций и соблюдения безопасности, водителям рекомендуется воздержаться от дальних поездок.

В случае возникновения нештатных ситуаций рекомендуется обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403.