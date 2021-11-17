Председатель Агентства по противодействию коррупции встретился с активом Туркестанской области

17 ноября председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов встретился с активом Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие аким области Умирзак Шукеев и его заместители, руководители государственных, правоохранительных, местных исполнительных органов, а также акимы городов и районов.

В ходе мероприятия глава антикоррупционной службы рассказал о проводимых в стране реформах в сфере противодействия коррупции. Он подробно остановился на проекте концепции антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы, разрабатываемой по поручению главы государства.

Наша задача – реализация концепции "слышащего государства", ориентация на запросы общества и предпринимателей. И эта работа не ограничивается деятельностью агентства. В этом направлении важно активное участие всех государственных органов и акиматов. И в этом вопросе важно бороться не с последствиями коррупции, а с ее причинами, – отметил Ахметжанов.

Кроме того, глава АПК остановился на статистике коррупционных преступлений в области.

Также Ахметжанов представил активу области нового руководителя Департамента Агентства по Туркестанской области, генерал-майора К. Кожахметова. До назначения на эту должность он занимал пост руководителя Департамента Агентства по Кызылординской области.

В свою очередь глава региона Умирзак Шукеев рассказал о результатах проводимой работы по реализации антикоррупционной политики в области.

В настоящее время складываются новые подходы. Лучше не просто наказывать, а в корне пресекать коррупцию. Государственные служащие – граждане страны, которые не должны забывать о своей ответственности перед страной. Сегодня Туркестан известен не только в Казахстане, но и во всем тюркском мире. За этим наблюдает общественность. Жители этого региона – очень трудолюбивый народ. Заняты своим делом, честно зарабатывают своим трудом. Мы усилим борьбу с коррупцией, будем работать сообща. аким Туркестанской области Умирзак Шукеев