Полицейские Уральска разбили стекло, чтобы проверить у водителя документы

17 ноября, около 4:00 сотрудники БПП УП города Уральска остановили автомобиль LADA Granta. Открыть дверь и показать документы водитель отказался. Затем и вовсе пересел на заднее сиденье, заблокировав двери и закрыв обзор вещами, сообщает Zakon.kz.

После неоднократных предупреждений сотрудниками полиции было принято решение разбить переднее стекло машины. Рядом с водителем 1990 года рождения, находилась женщина. Оба оказали сопротивление, а водитель в дальнейшем отказался и от прохождения медицинского освидетельствования.

В отношении правонарушителя, за невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения и за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов начато административное производство по ст. ст. 613 ч.4 и 667 КоАП РК. Собранный административный материал направлен в суд для дальнейшего принятия процессуального решения. пресс-служба ДП ЗКО