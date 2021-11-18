В акимате Алматы отчитались об уборке снега

Информацией по уборке снега в городе Алматы 18 ноября 2021 года поделилось Управление жилищной политики города Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 00:00 18 ноября в горных районах выпало 20 см снега, в предгорных районах 10 – 15 см, в городе 5-7 см.

С начала снегопада 191 пескоразбрасыватель посыпал дороги города противогололедными материалами. Было использовано 2100 тонн противогололедных материалов.

Ведутся работы по сметанию снега, очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных "карманов", мест общего пользования. В верхней части города организованы колонны по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин полиции. С 21:00 часов производится вывоз снега. Вывезено 230 куб. м. управление жилищной политики города Алматы

Говорится, что в ночной период было задействовано 491 единицы спецтехники, в том числе 183 пескоразбрасывателей и 423 дорожных рабочих.

С утра 18 ноября запланирован выход 554 единиц спецтехники и около 1500 дорожных рабочих.

В районных акиматах и подрядных предприятиях организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

По прогнозу Казгидромета к утру 18 ноября снегопад прекратится.