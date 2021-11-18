Особенности работы официальных сервисных центров LG

Качественное сервисное обслуживание не менее важно, чем компетентность продавца в магазине, функциональность техники или внешний вид товара.

LG Electronics (LG) заботится о клиентах и предлагает им не только первоклассные продукты, но и официальную сервисную поддержку. Если вы обладатель техники LG, вам не придется проводить долгие часы в ожидании мастера – специалисты фирменного сервиса LG приедут в удобное для вас время.

Возникла необходимость обратиться в сервисный центр? Просто позвоните с мобильного телефона по номеру 2255 и сообщите о проблеме. Также вы можете согласовать с оператором время визита специалиста согласно вашему графику. Мастера авторизованных сервисных центров LG закажут необходимые запчасти и произведут ремонтные работы в назначенный день. Важно отметить, что услуги выездного мастера оказываются лишь в случае поломки крупногабаритной техники. Другую неисправную продукцию можно самостоятельно привезти в официальный сервисный центр LG, где будет выполнена полная диагностика и ремонт.

Если ремонт производится по гарантии, то выезд и работа специалиста будут бесплатными, как и услуги в фирменном сервисном центре. Более 90% запасных частей есть на складах при авторизованных сервисных центрах, поэтому в большинстве случаев ремонт осуществляется незамедлительно. Не можете ждать? Отремонтированную технику доставят, когда она будет готова (в городах Алматы и Нур-Султан) совершенно бесплатно в рамках гарантийного ремонта или за небольшую плату, если гарантия уже закончилась или случай негарантийный.

Чтобы осуществлять качественное обслуживание техники, одного мастера недостаточно. Как же работают фирменные сервисные центры LG? Прежде чем специалист отправляется на выезд, проводится большая предварительная работа, которая, как правило, остается незаметной для клиентов. Пришло время о ней рассказать.

Работа склада

Чтобы специалисты могли в сжатые сроки ремонтировать технику, на территории каждого официального сервисного центра LG есть склад с большинством необходимых деталей. Сотрудники склада регулярно планируют закуп комплектующих, который производится сотрудниками сервисного подразделения. Для формирования списка деталей проводится анализ стандартного и сезонного спроса, а также сбор данных о поломках от экспертов технического отдела. Затем сотрудники склада оформляют заказ и координируют своевременную поставку запчастей из Кореи в Россию и из России в Казахстан.

Работа колл-центра

Оперативная работа колл-центра – одна из важных составляющих успеха фирменного сервиса LG. Сотрудники этого подразделения распределяют заявки в соответствии с графиком для каждого специалиста, выясняют первопричину поломки и даже проводят видеоконсультации, что в некоторых случаях позволяет решить проблему еще на этапе обращения в колл-центр. Помимо этого в обязанности сотрудников входит проверка наличия необходимых запчастей для ремонта на складе и контроль своевременного прибытия мастера к клиенту.

Работа технического департамента

Кто следит за качеством работы мастеров? Технический департамент. Его представители регулярно проводят обучающие тренинги для инженеров, чтобы специалисты могли дистанционно диагностировать проблему и составить представление, с чем могут столкнуться во время ремонта и подготовить все запчасти. Также технический департамент производит заказ всех необходимых комплектующих, чтобы ремонты любой сложности выполнялись без задержек.

Авторизованные сервисные центры LG работают во всех регионах Казахстана уже более 20 лет. Их сотрудники стремятся постоянно улучшать качество обслуживания клиентов и повышают уровень технической поддержки. В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с настройками, эксплуатацией, ремонтом и техническим обслуживанием, звоните по номеру 2255 с мобильного или 8 8000 805 805 с городского телефона (бесплатно для звонящих из любого региона Казахстана). И будьте бдительны: только эти номера являются официальными.