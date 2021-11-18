Самый опасный симптом постковида назвала врач

Нарушение свертываемости крови – одно из опасных последствий COVID-19, и если не принять своевременные меры, то данный синдром может оказаться фатальным, передает Zakon.kz.

Об этом в интервью радио Sputnik заявила врач-гематолог высшей категории Диана Ким.

От повышения густоты крови после COVID-19, как отметила врач, не застрахованы даже молодые люди, которые переболели в легкой форме.

У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования. Диана Ким

В зоне повышенного риска, по ее словам, находятся люди, у кого и до COVID-19 были проблемы с сосудами.

Тромбообразование всегда опасно, но все зависит от того, где образовался тромб. Если это произошло в головном мозге, то будет инсульт. В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями. Диана Ким

Проводить профилактику появления тромбов врач порекомендовала с помощью антикоагулянтов (разжижающих кровь препаратов).

Считается, что после перенесенной коронавирусной инфекции следует продолжать три месяца антикоагулянтную терапию. Это профилактирует образование тромбов. Однако самостоятельно назначать себе антикоагулянты не надо. Это делается под контролем врача. Эти препараты не совсем безобидные, поэтому не стоит их самому себе назначать. Диана Ким

Как отметили медики, вакцинация – самый надежный способ защититься от коронавирусной инфекции и ее опасных последствий.