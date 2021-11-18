Расходы на обслуживание госдолга вырастут вдвое – Ашимбаев

На пленарном заседании Сената Парламента РК при обсуждении проекта трехлетнего республиканского бюджета спикер Палаты Маулен Ашимбаев поднял вопрос по поводу увеличения расходов на обслуживание государственного долга, передает корреспондент Zakon.kz.

В проекте бюджета 2022 года заложено 1,2 трлн тенге на обслуживание госдолга. К 2026 году ожидается, что эта сумма будет на уровне уже 2,5 трлн тенге. При условии, если не будет дополнительных заимствований, – сказал Ашимбаев.

При этом он отметил, что сегодня идет активное заимствование не только на уровне правительства, но и на уровне регионов.

Долг местных исполнительных органов вырос в два раза до 1,7 трлн тенге и продолжает увеличиваться. Важно не допускать неконтролируемого роста заимствований со стороны местных исполнительных органов, – считает спикер Сената.

На его взгляд, требуют контроля и долги, которые гарантированы государством.

Такие долги сегодня оцениваются в размере 1 трлн тенге на данный момент. С начала года они выросли почти на 125 млрд, – уточнил Ашимбаев.

В заключении Счетного комитета к проекту бюджета приводятся данные, когда привлеченный неправительственный долг тем или иным способом трансформируется в государственный долг. Государство вынуждено за счет госбюджета обслуживать этот долг. По словам председателя Сената, правительству требуется не упускать из внимания долги местных госорганов и долги, которые гарантируются государством.

Оксана Скибан, Нур-Султан