Казахстанец создал ОПГ по сбыту "синтетики"

В Павлодарской области Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор в отношении членов организованной преступной группы, которые в ряде городов Казахстана занимались сбытом сильнодействующих синтетических наркотиков с помощью мессенджера и нескольких автоматизированных интернет-ботов, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции на транспорте, члены ОПГ приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Лидер и организатор осужден на 18 лет лишения свободы по двум статьям Уголовного кодекса РК: за создание организованной преступной группы (ст. 262 ч. 1 УК РК) и незаконный сбыт наркотиков, совершенный в группе (ст. 297 ч. 4 УК РК). Два члена ОПГ приговорены судом к 16 годам лишения свободы. Один из преступников осужден к девяти годам лишения свободы. Здесь судом были учтены его раскаяние и оказание активного содействия при раскрытии и расследовании преступлений. Наказание они будут отбывать в учреждениях максимальной безопасности, - рассказали в пресс-службе ДП на транспорте.

По данным ведомства, "трудовую" деятельность организатор преступной группы начал в Петропавловске.

Затем, переехав в Павлодар, решил поставить наркоторговлю на более масштабный уровень. Создал интернет-магазин, стал собирать команду единомышленников, рассылая на просторах интернета анонимные объявления о высокооплачиваемой работе. Разработал маркетинг, искал возможности расширить свое участие в сбыте наркотиков и в других городах - Экибастузе, Семее и Нур-Султане. Сформировал устойчивую преступную группу, занимавшуюся перевозкой и сбытом наркотиков. Каждый выполнял свои задачи: перевозка крупных партий наркотиков; расфасовка и закладка синтетики; администрирование интернет-магазина и реклама запрещенных веществ. Организатор взял на себя функции координации работы "персонала", выбора безопасных маршрутов для перевозки наркотиков и районов их закладки. пресс-служба ДП на транспорте

Отмечается, что за время работы магазина практически все члены ОПГ пристрастились к наркотикам.

Деятельность ОПГ была пресечена в начале текущего года, когда на вокзале Семея был задержан перевозчик наркотиков, у которого изъято 350 грамм "Альфа PVP". Он дал признательные показания и рассказал, что после закладки наркотиков в Семее он с этой же целью должен был ехать в Павлодар и Экибастуз. пресс-служба ДП на транспорте

Далее через задержанного оперативники вышли на остальных членов наркогруппы.

Операция по задержанию была проведена очень быстро, преступники не заподозрили, что находятся под наблюдением и не смогли уничтожить вещественные доказательства. Всего изъято около 600 грамм синтетических наркотиков, расфасованных по разовым дозам. Мобильные телефоны, ноутбуки, в которых обнаружена вся история создания организованной преступной группы, подбора персонала, содержалось досье на каждого сотрудника, а также анализ работоспособности каждого из них, электронные кошельки и денежные переводы, а главное - была остановлена автоматизированная продажа закладок посредством чат-ботов. Ликвидировано 47 закладок в Семее и Павлодаре. пресс-служба ДП на транспорте