В Уральске "заминировали" самолет, прилетевший из Франкфурта

Самолет, прилетевший из Франкфурта, "заминировали" в Уральске, передает Zakon.kz.

Как сообщил очевидец порталу "Мой город", 17 ноября примерно в 23:00 из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве в аэропорту задерживается рейс Франкфурт - Уральск.

Я был с самого начала в аэропорту. При мне все началось. Были конкретные суета и несогласованность. Полицейский засуетился, потом пограничники, потом опера приехали, чуть позже вооруженные люди в камуфляже, потом еще более экипированные военные на броневике. Полицейские попросили нас спуститься со второго этажа на первый, а потом на улицу, а еще позже - отойти подальше на безопасное расстояние, - рассказал он.

В областном департаменте полиции сообщили, что 17 ноября в 22:00 на территории аэропорта "АкЖол" проводились внеплановые антитеррористические оперативно-тактические учения, максимально приближенные к реальности, с участием заинтересованных государственных органов.

В этой связи на территории аэропорта сотрудниками специальных, правоохранительных органов, а также других заинтересованных государственных органов отрабатывался алгоритм действий при террористической угрозе. Согласно условной легенде, государственными органами при отработке алгоритма действий был эвакуирован экипаж из восьми человек и 63 пассажиров прибывшего самолета рейсом Франкфурт - Уральск. При этом были приняты все меры безопасности граждан. пресс-служба ДП ЗКО

В свою очередь в Департаменте полиции на транспорте информацию о ложном минировании воздушного судна подтвердили.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Линейного отдела полиции на станции Уральск по ст. 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Проводится расследование. Другая информация по этому делу не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК. пресс-служба ДП на транспорте